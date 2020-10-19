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Aktüel Aydın'da sahte içkiden bir kişi daha öldü
Aktüel

Aydın'da sahte içkiden bir kişi daha öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:02:27 -
Aydın'da sahte içkiden bir kişi daha öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nde sahte içki kaynaklı zehirlenme şüphesiyle bir haftadır tedavi gören 62 yaşındaki Osman Ö, müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Osman Ö'nün cenazesi, Nazilli'de toprağa verildi.

Sevindikli Mahallesi'nde 12 Ekim'de, Orhan Ö. (60) sahte içki içtiği iddiasıyla evinin bahçesinde ölü bulunmuş, aynı mahallede oturan Osman Ö. de rahatsızlanarak yoğun bakıma alınmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan N.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ahmet G. de sahte içki nedeniyle bugün hayatını kaybetmişti.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 5'e çıktı.

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