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Aktüel Aydın'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Aydın'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:25:24 -
Aydın'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki zehirlenmesinden tedavi altında bulunan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karova Mahallesi'nde Hasan Topal (56), rahatsızlanınca Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topal, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Topal'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 7'ye çıktı.

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