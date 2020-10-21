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Aktüel Aydın'da sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Aydın'da sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:56:55 -
Aydın'da sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet ve Hamitabat mahallelerindeki 2 eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.Ç. (41) ile M.K. (61) gözaltına alındı.

Evlerdeki aramada, sahte 560 litre şarap, 100 litre rakı ve 20 litre votka, 8 litre etil alkol, 1 termometre, 1 hassas terazi ve 10 kilogram anason tohumuyla 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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