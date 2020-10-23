  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da sahte içki nedeniyle 1 kişi öldü
Aktüel

Aydın'da sahte içki nedeniyle 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:20:57 -
Aydın'da sahte içki nedeniyle 1 kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda yaşayan Umut A. (34 ), dün akşam evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.

İlk müdahalesi yapılan Umut A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen Umut A. yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Umut A'nın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi
Gündem

Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi

Yazar Hasret Yıldırım CHP'li Murat Avcı'nın Mus'ab bin Umeyr ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterirken, Bekir Çoşkun'un camiden yolcu e..
Doğruysa çok vahim! Prens Selman ile ile ilgili bomba iddia
Gündem

Doğruysa çok vahim! Prens Selman ile ile ilgili bomba iddia

BAE, Bahreyn gibi ülkelerin İsrail ile normalleşme adımları attığı bu dönemde Sudan da benzer bir hamlede bulunmuştu. ABD ise Sudan'ı teröre..
Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!
Dünya

Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay