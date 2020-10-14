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Aktüel Aydın'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı
Aktüel

Aydın'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:41:52 -
Aydın'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı

AYDIN (AA) - Aydın'da polisten kaçarken evinin havalandırma boşluğuna sıkışan hırsızlık şüphelisi itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan Y.G'nin (25) adresini tespit etti.

Ekipler, zanlının Orta Mahalle'deki evine gitti. Ev arkadaşının kapıyı açması üzerine polisten kaçmaya çalışan Y.G, banyodaki havalandırma boşluğuna girdi.

Şüpheli, sıkıştığı yerden çıkamayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla duvarın bir kısmını kırarak şüpheliyi çıkardı.

Zanlı, tedbir amaçlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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