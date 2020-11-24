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Aktüel Aydın'da otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasında
Aktüel

Aydın'da otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:59:23 -
Aydın'da otomobilin kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Söke-Aydın kara yolu Asri Mezarlığı mevkisinde K.Ç'nin kullandığı 35 KTD 75 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Semra Aydınoğlu'na (55) çarptı.

Bölgede uygulama noktasında görevli jandarmanın haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, refüje gelerek karşı yöndeki uygulama noktasında görevli jandarmayla bir süre konuşan Aydınoğlu'na, yolun karşısına geçmek isterken, bir otomobilin çarpması yer alıyor.​​​​​​​

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