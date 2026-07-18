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Yerel Aydın'da orman yangını: Ekipler seferber!
Yerel

Aydın'da orman yangını: Ekipler seferber!

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Aydın'da orman yangını: Ekipler seferber!

Aydın’ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kavşit Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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