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Aktüel Aydın'da nikah masasına oturmaya hazırlanan damat uyuşturucuyla yakalandı
Aktüel

Aydın'da nikah masasına oturmaya hazırlanan damat uyuşturucuyla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:13:59 -
Aydın'da nikah masasına oturmaya hazırlanan damat uyuşturucuyla yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen operasyonda aracında uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan ve bugün nikahı olduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen İ.Ö'yü takibe aldı.

Şüphelinin polis ekiplerini fark etmesi üzerine otomobille kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Polisin bir süre sonra durdurduğu araçtaki İ.Ö. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada ise 20 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Otomobilde bir damatlık da bulunurken, zanlının bugün nikah masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

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