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Aktüel

Aydın'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 01:40:30 -
Aydın'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mertcan Öztürk (17) ve Osman Deniz (17) yönetimindeki plakaları belirlenemeyen motosikletler Eskiçine Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler ilk tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öztürk ve Deniz'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


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