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Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, minibüsle tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Özkan Çine'nin (35) kullandığı minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak, karşı şeritteki Mehmet Tekin'in (42) kullandığı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Özkan Çine ile kızı Elanur Çine (11) yaralandı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Elanur Çine, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özkan Çine'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
  1. Aydın-Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde
  2. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi
  3. sağlık ekipleri
  4. Jandarma
  5. Aydın'ın Buharkent ilçesi

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