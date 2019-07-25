Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'ın Buharkent ilçesinde, minibüsle tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Özkan Çine'nin (35) kullandığı minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak, karşı şeritteki Mehmet Tekin'in (42) kullandığı tırla çarpıştı. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Özkan Çine ile kızı Elanur Çine (11) yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Elanur Çine, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özkan Çine'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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