Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi

Aydın’da Mayıs ayı içerisinde 141’i maddi hasarlı, 162’si yaralamalı olmak üzere 303 trafik kazası meydana geldi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 107 bin 581 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 16 bin 651 araca 7 milyon 462 bin 895 TL para cezası tatbik edilmiştir. Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 174 sürücü mahkemeye sevk edilmiş, 1487 araç trafikten men edilmiş, 296 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 Mayıs ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 141 maddi hasarlı, 162 yaralamalı olmak üzere toplam 303 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 216 vatandaşımız yaralanmıştır. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” denildi.