Aydın’da maske takmak zorunlu mu? | Hangi illerde maske takmak zorunlu?
Aydın’da maske takmak zorunlu mu? Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların sokağa maskesiz çıkmaması tavsiye ediliyor. Vatandaşlar “Hangi illerde maske takmak zorunlu? , “Aydın’da maske zorunlu mu?” , “Hangi illerde maske takmak zorunlu?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların dışarıya mutlaka maskeyle çıkması tavsiye ediliyor. Bazı illerde ise bu durum zorunlu hale geldi. İşte, detaylar.
Aydın’da maske takmak zorunlu mu? | Hangi illerde maske takmak zorunlu?
Aydın Valiliği, sokakta maske takma zorunluluğunun getirildiğini bildirdi. Aydın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, normalleşme süreci boyunca herkesin sokağa çıkarken maske takması zorunlu hale getirildi.
Açıklamada, "Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara cezai müeyyide uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.