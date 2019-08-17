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Aydın'da makilik alanda yangın

Kontrol altına alınan yangında 50 dönüm alan zarar gördü

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:24
Aydın'da makilik alanda yangın

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi Boğmak mevkisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangına 12 arazözle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:24
  1. maki
  2. Yangın
  3. zeytin

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