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Aktüel

Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:56:34 -
Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda başlayıp makilik alana sıçrayan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Sazlı Mahallesi Gaye Sitesi karşısındaki yol kenarında otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.

Arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede zorlanan işçiler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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