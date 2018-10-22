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Aydın'da kendini kamyonetin önüne atmıştı... Kimliği belirlendi

Nazilli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen şahsın kimliği ile vatandaşların iddialarına göre Bozdoğan ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Kadir İlgezdi isimli bir vatandaş olduğu belirtildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:16
Aydın'da kendini kamyonetin önüne atmıştı... Kimliği belirlendi

Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde Nazilli’ye 5 kilometre mesafede bulunan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü yakınında meydana gelmişti. Ailecek Bozdoğan’dan döndükleri öğrenilen F.D. yönetimindeki 09 AAB 842 plakalı kamyonet Nazilli’ye 5 kilometre kala iddialara göre intihar amacıyla karanlıkta aniden yola çıkıp kendisini kamyonetin önüne atarak feci şekilde can veren şahsın Bozdoğan ilçesi Akçay Mahallesinde ikamet eden 28 yaşındaki Kadir İlgezdi olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre çalışma başlatan jandarma ekipleri aileye ulaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:16
  1. Nazilli

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