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Aydın’da keçicilik gelişiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye ve Aydın’ın iklimine uyumunu gözlemlemek ve en ekonomik et kaynağını ortaya çıkarmak için yetiştirilmeye başlanan et verimi yüksek Honamlı keçilerinin verimi yüzleri güldürdü.

18 Haziran 2019 Salı 13:29
Aydın’da keçicilik gelişiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye ve Aydın’ın iklimine uyumunu gözlemlemek ve en ekonomik et kaynağını ortaya çıkarmak için yetiştirilmeye başlanan et verimi yüksek Honamlı keçilerinin verimi yüzleri güldürdü.



Aydın iklimine uyum sağlayan keçilerde ikiz doğum oranının yanı sıra et veriminde de beklenenin çok üstüne çıkıldı. Üst düzey uyumun gözlemlenmesiyle projede ikinci aşamaya geçildi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hibe edilecek keçiler yetiştirilmeye başlandı.



Yerli ırkların daha verimli kullanılması için yola çıkılan projelerden olan “Keçicilik” projesiyle, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Koçarlı Yeniköy’deki çiftliğinde sakız koyunlarıyla bir arada bakılan Honamlı keçilerinin nüfusunun artırılarak, Aydın’da et üretimi için iyi bir alternatif olması hedefleniyor. Deneme amacıyla, hibe edildiğinde keçicilikle uğraşacak olan ailelerin sağlayabilecekleri asgari koşullarda bakımı yapılan keçiler, sadece sağlanan bu koşullarla bile yüksek verime ulaştı.


Doğal yaşam alanlarına yakın şartlar sağlanan keçiler, çiftlikteki arazide özgürce dolaşıyorlar. Bakım ve gözlemleri küçükbaş hayvanlar konusunda uzman olan veteriner hekimler tarafından yapılan Honamlı keçilerinin sayılarının artırılarak önümüzdeki yıllarda dağıtımına başlanması planlanıyor.



Aileler üretime ortak olacak


Aydın’da et tüketimini çeşitlendirmek ve küçük aile işletmelerini de üretime ortak etmek için başlanan projelerde başarılı bir şekilde ilerlendiğini hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sakız koyunlarında olduğu gibi Honamlı keçilerinde de yüksek verimi yakaladık. Keçilerimizin iklime uyum sağlamaları ve yüksek verimleri bizleri çok mutlu etti. Bir an önce çiftliğimizdeki keçi nüfusunu artırıp bu keçileri ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtarak onların da üretime ortak olmasını istiyoruz" dedi.



"Doğru ırk, doğru planlama"


Yetiştirilen keçilerin Aydın’da keçiciliğin geliştirilmesi için isteyen ailelere, sakız koyunu projesinde olduğu gibi, hibe edileceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Proje, kendi bölgemizin hayvanlarına sahip çıkarak, doğru ırk ve doğru planlamayla hayvanlarımızın da yüksek verim sağlayabileceğini göstermesiyle çok anlamlı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye olarak dışarıdan alınacak hayvanlara muhtaç olmadığımızı bir kez daha gösterdik. Büyükşehir Belediyesi olarak keçiciliği de geliştirip Aydın’ı hayvancılıkta çok daha üst noktalara getireceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:29
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