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Aktüel Aydın’da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Aydın’da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:37:02 -
Aydın’da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, izolasyon kurallarını ihlal eden 119 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 119 kişi hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiğini belirtti.

Aksoy, mesajında, Kovid-19 temaslı olup karantina altında olması gereken kişilerin, karantina ihlali yapıp yapmadığına dair denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini kaydetti.


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