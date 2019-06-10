Aydın’da ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 306’ya ulaştı

Türkiye’ye ihracatı öğreten Ege Bölgesi, 2019 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 117 milyon dolarlık ithalata karşılık, 4 milyar 908 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 157’le yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre; Ege Bölgesi’nin ihracatının yarısını tek başına gerçekleştiren İzmir, 2019 yılının Ocak – Mart döneminde 1 milyar 914 milyon dolarlık ithalata karşılık, 2 milyar 486 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İzmir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 130 olarak rekor seviyeye ulaştı.

Ege Bölgesi’nin dış ticaret hacmi 8 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Bölgesi’nin dış ticaret hacmi 2019 yılının ilk çeyreğinde 8 milyar 26 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesi’nde Balıkesir dahil 9 ilin tamamı dış ticaret fazlası verdi.

Manisa, 2019 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 35 milyon dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı 567 milyon dolarda kaldı. Manisa her 100 dolarlık ithalata karşılık 182 dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.

Ege Bölgesi’nden en fazla ihracat yapan üçüncü il Denizli oldu. Denizli’nin 2019 yılının 3 aylık dönemindeki ihracatı 722 milyon dolar iken, ithalatı 373 milyon dolarda kaldı. Denizli’nin ihracatının ithalatını karşılama seviyesi yüzde 194 olarak gerçekleşti.

2019 yılının ilk çeyreğinde Aydın, 163 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterirken, buna karşılık 53 milyon dolar ithalat yaptı. Aydın’ın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 306’ya ulaştı.

Balıkesir, 154 milyon dolarlık ihracata karşılık 90 milyon dolar ithalat yaparken, Muğla 35 milyon dolarlık ithalata karşılık 143 milyon dolar ihracata imza attı. Muğla yüzde 409’luk ihracatın ithalatı karşılama oranı ile 2019 yılının ilk çeyreğinde Ege Bölgesi’nin rekortmeni oldu.

Mermer ve yumurta ihracatının önemli merkezlerinden Afyon 2019 yılının Ocak – Mart döneminde 85 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 24 milyon dolarda kaldı. Afyon’un ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 347 oldu.

Battaniyenin başkenti Uşak ise; 37 milyon dolar ithalata karşılık Türkiye’ye 65 milyon dolar döviz kazandırdı. Uşak her 100 dolarlık ithalata karşılık 174 dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

Kütahya, 2019 yılının ilk çeyreğinde 55 milyon dolar ihracat, 21 milyon dolar ithalat yaparken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 258 olarak gerçekleşti.