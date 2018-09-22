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Aydın'da hırsız, can korkusundan karakola sığındı

Efeler ilçesinde çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, mahalleliler tarafından kovalanınca, can korkusu ile polis karakoluna girdi ve yakalandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:53
Aydın'da hırsız, can korkusundan karakola sığındı

Efeler ilçesinde çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan Birhan G., son işinde Veysipaşa Mahallesi'ndeki bir evin çıktığı balkonunda ev sahibi ile göz göze geldi.

Buradan kaçmayı başaran hırsız bir başka eve girmeye kalkınca vatandaşlar tarafından fark edildi ve kaçmaya başladı. Mahalleliler tarafından kovalanan ve linç edileceğini anlayan hırsız hiçbir şey olmamış gibi Efeler Polis Merkezine girdi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatinden kaçmayan ve daha önceden sabıkası olduğu anlaşılan hırsız gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan hırsız adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:53
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