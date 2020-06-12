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Aktüel

Aydın'da hastaya bağıran doktor hakkında soruşturma

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir: - "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyunu olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:00:26 -
Aydın'da hastaya bağıran doktor hakkında soruşturma

AYDIN (AA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite hastanesinde bir doktorun hasta ve hasta yakınına bağırdığını gösteren görüntüler üzerine ilgili doktor hakkında soruşturma başlattıklarını belirtti.

Prof. Dr. O.N.A'nın bir hasta ve yakınına küfür ettiği ve bağırdığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası, ADÜ Rektörlüğünden açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyunu olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.


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