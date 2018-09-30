Aydın'da futbol takımı otobüsü devrildi: 8 yaralı
Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor'un takım otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandığı bildirildi.30 Eylül 2018 Pazar 22:44
Alınan bilgiye göre, Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor takımının içinde bulunduğu Akın K. yönetimindeki 09 P 5562 plakalı otobüs, Çine-Karpuzlu karayolu Abak Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 futbolcu ve kulüp doktoru, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Takımın, Karpuzlu Belediyespor deplasmanından döndüğü belirtildi.
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