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Aydın'da futbol takımı otobüsü devrildi: 8 yaralı

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor'un takım otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandığı bildirildi.

30 Eylül 2018 Pazar 22:44
Aydın'da futbol takımı otobüsü devrildi: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor takımının içinde bulunduğu Akın K. yönetimindeki 09 P 5562 plakalı otobüs, Çine-Karpuzlu karayolu Abak Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu ve kulüp doktoru, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Takımın, Karpuzlu Belediyespor deplasmanından döndüğü belirtildi.

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 22:44
  1. Aydın
  2. incirliova

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