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Aktüel Aydın'da filyasyon ekibiyle tartışan site yöneticisi gözaltına alındı
Aktüel

Aydın'da filyasyon ekibiyle tartışan site yöneticisi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 00:11:49 -
Aydın'da filyasyon ekibiyle tartışan site yöneticisi gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde filyasyon ekibiyle tartışan site yöneticisi gözaltına alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, Değirmendere Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden hastanın durumunun kontrol için ziyaret etti.

Ekip, burada karşılaştığı ve site yönetici olduğunu iddia eden S.Y. adlı vatandaşa hastanın ikametini sorması üzerine, aralarında tartışma çıktı.

Tartışma büyümesi üzerine ekip durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, filyasyon ekibinin şikayetçi olması üzerine S.Y'yi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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