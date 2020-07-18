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Aktüel

Aydın'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:04:43 -
Aydın'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekipleri, Çobanisa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Yakup N, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, Milli Eğitim Bakanlığında görevliyken KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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