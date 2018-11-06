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Aydın'da feci kaza: 'Daha 3 aylık çocuğun vardı...'

Aydın’da feci bir trafik kazası meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken kazanın haberini alan yakınları ise feryat etti: "Daha 3 aylık çocuğun vardı. Çocuğunu bırakıp nerelere gittin."

06 Kasım 2018 Salı 09:02
Aydın'da feci kaza: 'Daha 3 aylık çocuğun vardı...'

Recai Şimşek (59) yönetimindeki otomobil, Aydın-Muğla karayolu Menderes köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.  Araç, bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 

Bir kişi hayatını kaybetti

Otomobilde bulunan Erdi Gürbüz'ün (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"Daha 3 aylık çocuğun vardı..."


Pazarcılık yaptıkları ve işe gitmek için yola koyuldukları öğrenilen Gürbüz'ün olay yerine gelen yakınları, "Daha 3 aylık çocuğun vardı. Çocuğunu bırakıp nerelere gittin." diye gözyaşı döktü.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:02
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. aydın
  4. trafik kazası
  5. erdi gürbüz

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