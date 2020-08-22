  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aktüel

Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 00:12:15 -
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışan işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesinde bir fabrikanın çatısında güvenlik kamerası ve alarm sistemlerinin bakım ve onarımını yapan Fahrettin Gülfidan (32) dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Gülfidan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gülfidan yoğun bakım servisine alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’
Gündem

Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’

Libya’daki durumu değerlendiren Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ‘Türkiye şu anda orada hazırlık ve lojistik safhasında. Bugün sessiz..
Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'
Gündem

Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde heyecanla beklenirken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı