  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da dini nikahlı karısını öldüren kişi tutuklandı
Aktüel

Aydın'da dini nikahlı karısını öldüren kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:29:34 -
Aydın'da dini nikahlı karısını öldüren kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde ayrı yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Güzelhisar Mahallesi'nde Sinem Kaya'nın (33) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Dinçer Ö. (38) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'da dün çöp dökmek için dışarı çıkan Sinem Kaya, sokakta, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı kocası Dinçer Ö. ile karşılaşmıştı.

Kaya, Dinçer Ö'nün elinde tabanca olduğunu görünce kaçarak yakındaki bir kuaföre sığınmıştı. Kaya'nın peşinden kuaföre giren Dinçer Ö. genç kadına tabancayla ateş etmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar
Gündem

Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye'nin çıkarlarına saldıran muhalefete tepki gösterdi.

İP'li Andican'dan Millet İttifakı'nı bölecek sözler
Gündem

İP'li Andican'dan Millet İttifakı'nı bölecek sözler

Terör sevici HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulunan İP'li Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican, bu partinin kapatılması gerektiğini açıkladı...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay