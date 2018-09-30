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Aydın'da dehşet! Karısını öldürüp intihar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 70 yaşındaki emekli bir şahıs, karısını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

30 Eylül 2018 Pazar 22:46
Aydın'da dehşet! Karısını öldürüp intihar etti

Olay saat 21.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. sokakta oturan 70 yaşındaki emekli inşaatçı Mehmet Emin Kızıltaş, eşi Cemile Kızıltaş ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Mehmet Emin Kızıltaş, ruhsatsız tabancası ile karısına ateş ederek öldürdü. Yaşlı şahıs karısını vurduktan sonra bu defa aynı silahla kendisine ateş etti.

Evden gelen silah sesleri üzerine durumu polise bildiren mahalle sakinlerinin ihbarı ile eve gelen ekipler, Kızıltaş çiftinin cesetleri ile karşılaştı.

Bölgede gerginlik başlaması üzerine polis ekipleri sokakta güvenlik tedbiri aldı. Olayın meydana geldiği evde olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 22:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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