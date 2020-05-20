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Aydın’da çocuklar sıcak havaya rağmen dışarı çıktı

Aydın’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:18:34 -
Aydın’da çocuklar sıcak havaya rağmen dışarı çıktı

Aydın’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00 ile 15.00 saatleri arası ikinci kez izinli olarak sokağa çıktı. Sıcak havaya rağmen dışarıya çıkan çocuklar, parklarda oynadı, bisiklet bindi, yürüyüş yaptı.


Türkiye’de korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar ikinci kez izinli olarak 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıktı. Aydın’da 4-5 günden bu yana etkili olan sıcak hava çocukları durduramadı. Sıcak havaya rağmen sokaklara çıkan çocuklar, parklara akın etti. Aileleri ile beraber dışarıya çıkan çocuklar ise gölgelik alanlarda oyunlar oynayıp aileleri ile vakit geçirdi.


Polis ekipleri ise sık sık sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

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