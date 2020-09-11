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Aktüel Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:41:48 -
Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

AYDIN (AA) - Aydın’ın Köşk ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yavuzlar Mahallesi’nde Sema Fidan’a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Sema Fidan, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangında bahçedeki 11 ton saman ve yem karma makinesinin zarar gördüğü öğrenildi.


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