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Aktüel Aydın'da çiftlikteki yangın hasara neden oldu
Aktüel

Aydın'da çiftlikteki yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:39:25 -
Aydın'da çiftlikteki yangın hasara neden oldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 1000 saman balyası zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde Nigar Yamac'a ait hayvan çiftliğinde saman balyalarının bulunduğu binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çiftliğe itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yaklaşık 1000 saman balyasının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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