Aydın'da çalıştığı üniversitenin barınağında intihar etti

Koçarlı İlçesinde Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde hayvanların bakımını yapan evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Serdal Muhdar çalıştığı besihanede kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çakmar Mahallesi Ziraat Fakültesi Kampüsünde meydana geldi. Besihanedeki hayvanlara bakmak için giden Serdal Muhdar’ın bir daha eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi iş arkadaşlarına haber verdi. Çalışma arkadaşları besihaneye gittiğinde Serdar Muhdar’ı asılı halde buldu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Muhdar’ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Serdal Muhtar’ın intiharıyla ilgili jandarma soruşturma başlattı.