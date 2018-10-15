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Aydın'da bu mahalleyi gören şaşkına döndü!

Kuşadası ilçesinin Tepe Mahallesi, ilçe belediyesi ve bir boya firmasının işbirliğiyle ayrıca gönüllülerin katkısıyla gökkuşağının renklerine bürünmeye başlandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:08
Aydın'da bu mahalleyi gören şaşkına döndü!

Bir boya firmasının 2010 yılında başlattığı, dünya çapındaki girişimi ’Let’s Colour (Renklendir Hayatı) Projesi' ile Kuşadası’nın Tepe Mahallesi’ndeki 401 evin boyanmasına başlandı. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen etkinlikle proje tanıtıldı.

Firmanın İstanbul, Manisa, Antakya ve Kastamonu’dan sonra 7’nci ve en büyük projesini Kuşadası’nda gerçekleştirdiği belirtildi. Evlerin gökkuşağının renklerine boyandığı tanıtım toplantısına; Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Özer Kayalı, boya firmasının Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, İletişim Müdürü Betül Değirmenci katıldı.

Projenin Kuşadası’nda hayata geçirilmesinde öncülük eden ve boyama çalışmalarını bizzat koordine eden gönüllüler Venüs Şahin ve Çağla Cansın Karaman’a teşekkür edildi. Gönüllüler Venüs Şahin ve Çağla Cansın Karaman, amaçlarının mahalleyle ilgili önyargıları kırmak olduğunu belirterek, "Tepe Mahallesi hep olumsuz düşüncelerle anılıyordu. Biz burasının öyle olmadığını biliyorduk ve bu imajı değiştirmemiz gerekir diye düşündük. Daha yolun başındayız. Apartmanlarla, Tepe Mahallesi arasındaki görünmez çizgiyi kaldırmak istiyoruz. En önemlisi ise turizme bir katkısı olacağını hedefliyoruz" dedi

Belediye Başkanı Kayalı, "Biz ekiplerimizle alt yapı çalışmalarını tamamladık. Su, kanalizasyon, merdivenler tamamlandı. Ele gelir, dişe dokunur bir değişim yaşandı. Yerli ve yabancı misaflerimiz, bu renkleri görecek. Çektikleri fotoğraflarla, Kuşadası’nın tanınırlığını daha da artacak" dedi.

"İNSANLARI GÖÇE ZORLAMAK DEĞİL, YAŞADIKLARI ALANLARA RENKLERLE DOKUNMAK"

Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ ise 39 ülkede 2 bin 300 projede yer aldıklarını belirterek, "Projelerimizle insanların hayatlarına dokunmak için 1 milyon 300 bin litre boya harcadık. 12 binden fazla gönüllü görev aldı. Orada yaşayanlar, şehir ve sokak sakinleriyle 81 milyon nüfusun hayatını değiştirdik. Hindistan, Fransa, Brezilya, İngiltere’de ’hayatı renklendir’ projelerimizle kamusal alanları renklendirdik. Türkiye’deki projelerimizin 7’nci ayağındayız. Şehrin bir simgesini farklılık getiren bir renklendirme projesiyle bir aradayız. Turizme ve kentimize ve o mahallede yaşayanlara büyük katkı getireceğine inanıyorum" dedi.

İletişim Müdürü Betül Değirmenci ise, "Projelerimizin ana amaçlarından biri, insanların bulundukları yerlerde, yaşadıkları alanlardan çok daha keyif almalarını sağlamak, hayatın ve yaşamın daha keyif alınır hale getirilmesidir. Yıkmak veya yeniden yapmak ya da insanları göçe zorlamak değil, yaşadıkları alanlara renklerle dokunmaktır. Renklerin değiştiği alanlarda hayatlarında değiştiğine bu projelerle tanık oluyoruz" dedi.

Toplantıdan sonra mahalleyi gezen Kayalı, Değirmenci ile Adabağ ve beraberindekiler, bir ara çalışanlardan boya rulolarını alıp boya yaptı, duvarları boyadı. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmaları ilgiyle izledi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:08
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