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Aydın'da bisikletten düşen çocuk yol kenarında ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Mehmet Altınmezar (82) sokakta bisikletinin yanında ölü bulundu. Mehmet Altınmezar'ın bisikletinden düşerek, yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:56
Aydın'da bisikletten düşen çocuk yol kenarında ölü bulundu

Bugün saat 14.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlar, 1024 Sokak ile 1028 Sokak arasındaki toprak yolda bir kişinin hareketsiz halde uzun süredir yattığını, hemen yanında da bisikletinin olduğunu fark edip, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Polis, bisikletten düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişinin Mehmet Altınmezar olduğu belirledi. Mehmet Altınmezar'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:56
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