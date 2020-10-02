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Aktüel Aydın'da bir kişi dini nikahla birlikte yaşadığı karısını öldürdü
Aktüel

Aydın'da bir kişi dini nikahla birlikte yaşadığı karısını öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:55:02 -
Aydın'da bir kişi dini nikahla birlikte yaşadığı karısını öldürdü

AYDIN (AA) - Aydın'da bir kişi, ayrı yaşadığı dini nikahlı karısını saklanmak istediği kuaförde tabancayla öldürdü.

Güzelhisar Mahallesi'nde çöp dökmek için dışarı çıkan Sinem Kaya (33), bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı kocası Özden D. ile (38) karşılaştı.

Kaya, Özden D'nin elinde tabanca olduğunu görünce kaçarak yakındaki bir kuaföre sığındı. Peşinden kuaföre giren Özden D, genç kadına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Sinem Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özden D, polis ekiplerince gözaltına alındı.


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