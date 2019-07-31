0553 313 94 23

Aydın’da bindallı geleneği yaşatılıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yörenin geleneksel giyimlerinden olan “Bindallı” kıyafetleri ilgi görüyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:08
Aydın’da bindallı geleneği yaşatılıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yörenin geleneksel giyimlerinden olan “Bindallı” kıyafetleri ilgi görüyor.



Efeler’in en eski yerleşim yeri olan Ramazanpaşa Mahallesi Salıpazarı çarşısında her çeşit bindallı kıyafetlerine rastlanırken özellikle bayanlar yoğun ilgi gösteriyor.


Aydın’da yıllardır ailece bindallı kıyafetleri üzerine esnaflık yaptıklarını belirten Murat Çolak, bölgede buğday hasadın ardından incir hasadının da başlamasıyla bindallı giyim sektöründe bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.


Efeler de el işi sanatı ile Antika-Nostalji eşyaları kıymetlendiren el sanatı eğitmeni Gülizar Aydemir’de, eskiye dair birden çok eşyayı orjinalini değiştirmeden farklı tasarımlarla yeni ürünler elde ettiğini belirtti. Zincirli Han Farabi Sokakta kurduğu atölyesinde yöreye ait eski sandıklar, el işlemeli örgüler, efe giysileri, bindallı ve eskiye dair ne varsa derleyerek atölyede bir araya getirdiğini ve bunlar üzerinde çalışarak farklı kaynaklardan da yararlanarak yeni tasarımlarla yeni ürünlere dönüştürdüğünü kaydeden Aydemir, bunların için de en çok bindallı kıyafetlerin ilgi gördüğünü ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:08
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brent petrolün varili 65 doları aştı
    1. Brent petrolün varili 65 doları aştı
    2. Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    3. Kuzey Kore’den yeni füze denemesi
    4. Kayserispor:3-Al Wasl:1
    5. Evin bahçesinde ilginç şeyler görünce..
    6. Afganistan’da otobüse bombalı saldırı:..
    7. Rektör Aldemir; “Devlet nerede..
    8. Tartolet | Akışkan çikolatalı mini..
    9. Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
    10. İran sınırında 75 kilo eroin ele..
    11. Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi
    12. Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,3..
    13. Bulancak Belediyesi’nden örnek uygulama
    14. Girit Adası’nda 5.1 büyüklüğünde deprem
    15. AYM'ye çok sert tepki: Terörü..
    16. Hafif ticari araç ağaca çarptı: 3 ölü
    17. “Günlerdir boynunda kavanoz parçası..
    18. Serbest piyasada döviz fiyatları
    19. Çanakkale’de 38 mülteci yakalandı
    20. Sansarın karayemiş keyfi
    21. Denizli’de ’Termal İyi Gelir’..
    22. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bileti..
    23. (Özel) Hayatlarını adeta..
    24. Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu
    25. Ünlü tatil merkezine Kurban..
    26. Kuzenini öldüren sanığa müebbet talebi
    27. Müzik tutkunlarına 'plak evi'nde..
    28. TSK, Kuzey Irak'ı vurdu! Birçok hedef..
    29. 'İlk 6 ay sadece anne sütü'
    30. Aydın’da bindallı geleneği yaşatılıyor
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak