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Aktüel Aydın'da bıçaklı kavga! Yaralılar var
Aktüel

Aydın'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 00:46:00 -
Aydın'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen N.P, M.P. ile A.A, U.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.P, M.P. ve U.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevik kuvvet ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar M.P, ile U.A. Aydın Devlet Hastanesine, N.P. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

N.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

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