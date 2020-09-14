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Aktüel Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aktüel

Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 04:38:55 -
Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasan K. ile Fatih A, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Fatih A. ise başından aldığı darbeyle yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından Çine Devlet Hastanesine götürüldü.

Ağır yaralanan Hasan K, ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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