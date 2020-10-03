Aydın'da bekçiler, 6 engelliye tekerlekli sandalye bağışladı
AYDIN (AA) - Aydın'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören çarşı ve mahalle bekçileri, ihtiyaç sahibi engellilere 6 tekerlekli sandalye bağışladı.
Hizmet içi eğitim gören 2019/1 ve 2019/2 dönem 291 çarşı ve mahalle bekçisi, engellilere yardım etmek amacıyla tekerlekli sandalye almaya karar verdi.
Bekçilerin aralarında topladıkları paralarla aldığı 6 tekerlekli sandalye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Şube Müdürlüğü ekipleri, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Tekerlekli sandalyelerini alan bazı engellilerin aileleri, mutluluktan gözyaşı döktü.