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Aktüel Aydın'da bekçiler, 6 engelliye tekerlekli sandalye bağışladı
Aktüel

Aydın'da bekçiler, 6 engelliye tekerlekli sandalye bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:39:29 -
Aydın'da bekçiler, 6 engelliye tekerlekli sandalye bağışladı

AYDIN (AA) - Aydın'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören çarşı ve mahalle bekçileri, ihtiyaç sahibi engellilere 6 tekerlekli sandalye bağışladı.

Hizmet içi eğitim gören 2019/1 ve 2019/2 dönem 291 çarşı ve mahalle bekçisi, engellilere yardım etmek amacıyla tekerlekli sandalye almaya karar verdi.

Bekçilerin aralarında topladıkları paralarla aldığı 6 tekerlekli sandalye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şube Müdürlüğü ekipleri, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Tekerlekli sandalyelerini alan bazı engellilerin aileleri, mutluluktan gözyaşı döktü.


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