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Aydın'da bakıcısını öldüren deve kasaplara emanet edildi

Germencik ilçesine bağlı kırsal Ömerbeyli Mahallesi’nde bakıcısını feci şekilde öldüren deve, sahipleri tarafından kasaplara emanet edildi.

16 Ekim 2018 Salı 16:22
Aydın'da bakıcısını öldüren deve kasaplara emanet edildi

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde 3 yıl önce hayatını kaybeden Muhtarı İbrahim Candaş’tan miras kaldığı ailesi tarafından muhtarın hatırasını yaşatmak için bakılan 'Büyük İstanbullu' adlı pehlivan deve, önceki gün aynı zamanda devenin bakıcılığını yapan muhtarın kardeşi İsmail Candaş’ı ısırdıktan sonra duvarlara çarparak feci şekilde öldürmüştü. Kızgınlığı ve kini devam ettiği için bağlı bulunduğu yerden uzman ekiplerce çözülen deve, kamyonete yüklenerek Umurlu’da bulunan mezbahaya götürüldü. Başka bir saldırı gerçekleştirmemesi için ağızlık takılıp ön ayakları da bileklerinden bağlanarak götürülen deve, götürüldüğü mezbahada veteriner hekimler tarafından ön muayenesi yapıldıktan sonra kesime alındı. Kasapların bile tedbirli yaklaştığı deve mezbahaya ayakları bağlı şekilde alındı. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:22
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