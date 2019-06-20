Aydın'da aranan kişi ormanda ölü bulundu Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Bahtiyar Yaylaevi ormanlık alanda ölü bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak için dün Dikmen Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Bahtiyar Yaylaevi'nden (45) bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD ve mahalle sakinleri tarafından aranan Yaylaevi, hayvanlarını otlattığı ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Yıldırım çarpması sonucu ölmüş olabileceği bildirilen Yaylaevi'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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