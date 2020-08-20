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Aktüel Aydın'da anıt ağaç tescil başvurusu bulunan ağacın yanına yapılan villaya tepki
Aktüel

Aydın'da anıt ağaç tescil başvurusu bulunan ağacın yanına yapılan villaya tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:27:08 -
Aydın'da anıt ağaç tescil başvurusu bulunan ağacın yanına yapılan villaya tepki

AYDIN (AA) - Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOS) Başkanı Bahattin Sürücü, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve anıt ağaç tescil başvurusunda bulundukları zeytin ağacının yanına villa yapılmasına tepki gösterdi.

Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde tescil başvurusunda bulundukları zeytin ağacına yaklaşık 2 metre mesafede villa yapıldığını, ağacın bazı dallarının inşaat halindeki binanın içine girdiğini aktardı.

"Bina yapılırken ağacın gövdesinin kalaslara destek olarak kullanıldığı, üzerine çakılan parçalar ve çivilerden anlaşılmaktadır. Ne yazık ki sorgulanması gereken pek çok konu bulunmaktadır." ifadelerini kullanan Sürücü, konuyu aktardıkları Kuşadası Belediyesinin binayla ilgili durum tespiti yapacağını öğrendiklerini kaydetti.

Zeytin ağacının 1500 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini belirten Sürücü, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye gelerek incelemede bulunduklarını bildirdi.

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