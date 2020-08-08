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Aktüel

Aydın'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:02:21 -
Aydın'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Özdemir (76), 09 DA 966 plakalı otomobilini Karaova Mahallesi Davutlar yolunda park etti.

Aracından inip alışveriş yapmak üzere yolun karşısına geçmek isteyen Özdemir'e, Kuşadası yönüne giden A.B. yönetimindeki 06 MCR 62 plakalı otomobil çarptı.

Süleyman Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücünün 0,63 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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