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Aydın'da alacak kavgası! 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, alacak meselesinden çıkan kavgada Durmuş K. tarafından av tüfeğiyle vurulan Cüneyt Erez(39) yaşamını yitirirken, Zekeriya Tunç yaralandı. Olaydan sonra kaçan Durmuş K., jandarma tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

28 Ekim 2018 Pazar 19:05
Aydın'da alacak kavgası! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Efeler'in kırsal Kuyucular Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş K., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Cüneyt Erez ve Zekeriya Tunç ile karşılaştı. Tarafların arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine giden Durmuş K., av tüfeğini alıp, Erez ve Tunç'a ateş etti. saçmaların isabet ettiği Erez ve Tunç kanlar içinde yere yığılırken, Durmuş K. kaçtı. Çevredeki köylülerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erez doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un ise odurumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Durmuş K.'yı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:05
  1. Aydın
  2. Alacak kavgası
  3. ölü ve yaralı var
  4. korkunç olay

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