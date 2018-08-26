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Aydın'da 736 yıldır aralıksız gece dağda kalıp bunu yapıyorlar

Karacasu ilçesinde 7 asırdır devam eden geleneği sürdürmek ve dualı keskekten nasiplenmek isteyenler geceyi dağda geçirip keşkek pişen alanda sabahladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:14
Aydın'da 736 yıldır aralıksız gece dağda kalıp bunu yapıyorlar

Her yıl Ağustos ayının son pazarı binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve bu yıl 736.sı yapılan Dedebağ Keşkek Hayrı için son hazırlıklar bir gün önce sabah saatlerinde başlıyor. Hazırlıklara yardımcı olmak için ilçe sakini olmasa bile hayrı duyarak bir işin ucundan tutmak için çevre illerden de gelen vatandaşlar işlere yardımcı olmalarının ardından geceyi Dedebağ Keşkek Hayrının yapıldığı yaylada geçiriyor. 7 asırlık geleneği yaşatmak için bir nevi nöbet tutan vatandaşların bazıları getirdikleri çadırlarda kalırken bir kısmı yere yazdığı minderlerin üzerinde sabahlıyor. 

Vatandaşlar bu manevi atmosferi yaşamak için kilometrelerce uzaktan ilçeye gelirken sabah dağıtılan dualı keşkek yaklaşık 20 bin kişiye ikram ediliyor. Karacasu ile hiçbir bağı olmasa da sırf keşkek hayrı için bir gün öncesinden ilçeye geldiğini söyleyen İlyas Kocacerit, “İlçeyi bu keşkek hayrı sayesinde tanıdım. Buna da bir arkadaşım vesile oldu. 5 yıldır hiç aksatmadan bu manevi atmosferi yaşamak için ailecek buraya geliyor, bu yayla havasında sabahlıyoruz” dedi. 

Her yıl buraya getirdikleri çadırda sabahlayan Sevgi Karaca ise, “Etlerin ayrılmasına yardımcı oluyor, keşkeği hazır hale getirmesi için gün boyu gönüllü olarak çalışıyoruz. Sırf bu manevi atmosferi yaşamak için il merkezinden buraya geliyoruz” dedi. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 09:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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