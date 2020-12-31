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Aktüel Aydın'da 59 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi
Aktüel

Aydın'da 59 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:08:53 -
Aydın'da 59 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 59 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sahte içkiye yönelik çalışmalarında, H.A'nın (44) Sanayi Sitesi'nde otomobiliyle sahte içki sattığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 59 litre sahte rakı, 50 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 36 aroma verici madde ile ölçüm pompası bulundu.

H.A. işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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