Aydın'da 521 bin TL para cezası kesildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele sürüyor. Tedbirler kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da devam ediyor. Bu kapsamda, 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamada Aydın Valiliği tarafından 402 ekip, bin 499 personel tarafından 612 toplu ulaşım aracı, bin 324 iş yeri, 198 otel ve konaklama tesisi denetlendi. Denetimler kapsamında 40 iş yerine uyarı cezası verilirken, sokağa çıkma muafiyetini kötüye kullanan 339 kişi ve maske zorunluluğuna uymayan 16 kişi tespit edildi. 2 gün boyunca süren denetimlerde il genelinde toplamda 521 bin 680 TL idari para cezası uygulandı.