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Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Aydın’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:26
Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Aydın’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalar Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. 30 Ağustos Zaferinin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Aydın Valiliği, Aydın Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Per. Yüzbaşı Murat Genç, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 97. yılını milletçe kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizde karabulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesi yakarak ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Dünyanın en kahraman en savaşçı milleti 30 Ağustos’a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha edip büyük zafer ile düşmana son darbeyi vurmuştur. Ardından 9 Eylül’de düşman İzmir’de denize dökülmüştür. Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe; Türk’ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekun olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle moderne harp silah ve teçhizatıyla güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle azimli ve kararlı komuta kademesiyle dostlarının ve ülkemizin güvencesi düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir” dedi.


Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından valilikte tebrikat töreni düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve , tebrikleri kabul etti.



30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Garnizon Komutarı Per. Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın milletvekilleri Rıza Posacı ve Hüseyin Yıldız, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP İl Başkanı Ali Çankır ile idari ve askeri erkan katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:26
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