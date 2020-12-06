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Aktüel Aydın'da 3 aracın hasar gördüğü yangınla ilgili 3 gözaltı
Aktüel

Aydın'da 3 aracın hasar gördüğü yangınla ilgili 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:22:00 -
Aydın'da 3 aracın hasar gördüğü yangınla ilgili 3 gözaltı

AYDIN (AA) - Aydın'da bir otomobilde çıkan ve çevresindeki hafif ticari araç ile minibüse de sıçrayan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Batı Gazi Bulvarı'nda park halindeki B.E'ye ait otomobilde çıkan yangın, yanındaki hafif ticari araç ve minibüse de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın kundaklama olma ihtimaline karşı yürüttüğü çalışma kapsamında ÜY, A.A. ve H.T'yi gözaltına aldı.

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