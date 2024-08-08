  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sonunda onlarda isyan etti: Bu yüzden ucuz otel kalmadı!

Kuzey Irak’a nokta atışı! Hain plan peşindeki teröriste MİT sürprizi

Emeklilere artık ücretsiz oldu! Emekliler 1 lira bile ödemeyecek

Laikçi yobazlar ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! Mini etek serbest, takke suç Adaletiniz batsın!

Pamukkale Üniversitesi'nde skandal görüntüler: Terör gazisini darp ettiler!

Bizim Türkler Yunanistan'a kaçarken Türkiye'yi düşük bütçeli tatil alanı ilan ettiler! 'Hemen gidin' diyorlar

Ekrem’in iki yüzü! Paris ve İstanbul…

Enerji zengini ülke artık petrol ve doğalgaz satamaz hale gelecek! Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Yaşı 80’e dayanmış, dinleyicisine küfür ediyor! Ajda Pekkan’dan protokoldeki kişi hakaret…

Herkes İran'dan bekliyordu ibre Hizbullah'a döndü! Hazırlıklar tamam saldırı her an başlayabilir
Yerel Aydın ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Yerel

Aydın ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 14:19:00 -
Aydın ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirtti.

Yumaklı, söz konusu yangınlara ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Söke ve Milas'taki yangınların havadan ve karadan yapılan etkin müdahalelerle kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Cansiperane şekilde çalışan orman kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23