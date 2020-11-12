Aydın ve İzmir'de yayın yapan medya hizmet sağlayıcılarının mali yükümlülük süreleri 3 ay uzatıldı
ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aydın ve İzmir'de yayın yapan medya hizmet sağlayıcılarının mali yükümlülük sürelerini mücbir sebep gözetilerek 3 ay uzattı.
Radyo ve televizyonlara pandemi sürecinde önemli katkılar sağlayan, yayıncıların ödemek zorunda oldukları Reklam Üst Kurul paylarını 3 ay erteleyen RTÜK, kuruma ulaştırılması zorunlu olan belgelerin verilme tarihlerini de ötelemişti.
Aldığı son kararla deprem bölgesindeki yayıncılara önemli bir kolaylık sağlayan Üst Kurul kararına göre, Aydın ve İzmir'de yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların mali yükümlülük süreleri mücbir sebep gözetilerek 3 ay süreyle uzatıldı.
Öte yandan deprem bölgesine giden RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu başkanlığındaki heyet, kurumun İzmir Bölge Temsilciliğini ziyaret etti.
Depremin etkilerini yerinde inceleyen RTÜK heyeti, bölgedeki yayıncılarla da temas kurdu.